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Лига чемпионов

Сегодня, 04:18

Томори: «Рады этой победе над «Наполи». Понимаем, что дело еще не сделано»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фикайо Томори.
Фото Global Look Press
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Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал победу над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы рады этой победе. Понимаем, что дело еще не сделано. Нужно готовиться к следующему матчу. Наши болельщики заставляют нас испытывать особенные чувства при выходе на поле. Они вселяют в нас уверенность и дают эмоции, которые позволяют нам играть с полной энергией и выкладываться на все сто», — цитирует пресс-служба УЕФА Томори.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

12&nbsp;апреля. &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Хвича Кварацхелия и&nbsp;Браим Диас. Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037771--milan-vs-napoli/
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