Сегодня, 05:26
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это много значит для меня и для всех нас. Все хорошо знали, какой путь мы проделали до этой стадии, какие трудности были на нашем пути и как мы с ними справлялись. Сейчас сложно выразить эмоции словами. Они особенные. Мы отдали все силы в этой игре. Очень хотели выйти в следующий раунд», — цитирует пресс-служба УЕФА Тонали.
В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.