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Кроос: «Решающим моментом в финале ЛЧ стало то, что «Реал» не пропустил в первом тайме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил игру команды против дортмундской «Боруссии» (2:0) в финале Лиги чемпионов-2023/24.

«Решающим моментом стало то, что мы не пропустили в первом тайме. Первый тайм мы действительно провели не лучшим образом. Потом мы хорошо вошли в игру и забили гол. «Реал» был полностью готов и стал лучшей командой», — приводит слова Крооса УЕФА.

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

&laquo;Реал&raquo; в&nbsp;15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. «Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?

Тони Кроос
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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