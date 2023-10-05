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Лига чемпионов

Сегодня, 03:15

Торрес: «Барселона» в матче с «Порту» продемонстрировала то, как потрясающе владеет мячом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Перед игрой мы говорили между собой о том, что победа едва ли не поставит нас одной ногой к выходу в следующий круг. Сегодня мы продемонстрировали то, как потрясающе владеем мячом, но вместе с тем умеем перетерпеть в важный момент.

«Порту» и вправду нас очень успешно прессинговал. Но футбол состоит еще и из использования ошибок соперника, и здесь нам это удалось. Что касается меня самого, я полон решимости пользоваться каждой минутой, которая мне выпадает, потому что в данный момент крайне сложно пробиваться в нынешний состав «Барсы», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).

 
4&nbsp;октября. &laquo;Порту&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» победила ценой потери двух звезд, «Ман Сити» снова разобрался с «Лейпцигом», невероятная развязка в Глазго
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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