Торрес: «Барселона» в матче с «Порту» продемонстрировала то, как потрясающе владеет мячом»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал победу над «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Перед игрой мы говорили между собой о том, что победа едва ли не поставит нас одной ногой к выходу в следующий круг. Сегодня мы продемонстрировали то, как потрясающе владеем мячом, но вместе с тем умеем перетерпеть в важный момент.

«Порту» и вправду нас очень успешно прессинговал. Но футбол состоит еще и из использования ошибок соперника, и здесь нам это удалось. Что касается меня самого, я полон решимости пользоваться каждой минутой, которая мне выпадает, потому что в данный момент крайне сложно пробиваться в нынешний состав «Барсы», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).