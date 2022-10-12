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Лига чемпионов

12 октября, 23:55

Дубль Сона принес «Тоттенхэму» волевую победу над «Айнтрахтом»

Руслан Минаев
Игроки «Тоттенхэма» празднуют забитый гол.
Фото Reuters

«Тоттенхэм» дома обыграл «Айнтрахт» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

В составе «шпор» отметились Сон Хын Мин (дубль) и Харри Кейн. У немцев забили Даичи Камада и Фарид Алиду.

На 90+2-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Гости доигрывали матч вдесятером: на 60-й минуте вторую желтую картчоку получил Тута.

Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
3:2
Айнтрахт Ф

В другом матче «Марсель» на выезде обыграл «Спортинг» — 2:0.

В французов отличились Маттео Гендузи и Алексис Санчес.

Гости доигрывали матч вдевятером: на 19-й минуте вторую желтую заработал Рикарду Эшгайу, а на 61-й минуте Педру Гонсалвеш.

Лига чемпионов. Группа D
12 окт, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
0:2
Марсель

В группа D лидирует «Тоттенхэм» с 7 очками. Далее расположились «Марсель» и «Спортинг» — по 6 очков. Последнее место занимает «Айнтрахт» (4 очка).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Марсель
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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