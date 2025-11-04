«Тоттенхэм» и «Копенгаген» сыграют в Лиге чемпионов 4 ноября

«Тоттенхэм» и «Копенгаген» встречаются в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 4 ноября. Матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) начинется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

04 ноября, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

В прямом эфире трансляцию игры в Лондоне показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис также организует перекличку лучших моментов вечерних встреч в отдельном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры в Лондоне и всего вечера Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Тоттенхэм» — «Копенгаген» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Тоттенхэм» в 3-м туре общего этапа сыграл вничью с «Монако» (0:0), а «Копенгаген» уступил дортмундской «Боруссии» (2:4).