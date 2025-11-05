«Тоттенхэм» разгромил «Копенгаген» в Лиге чемпионов

5 ноября, 00:51
«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Копенгаген» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:0.
Голами отличились Беннан Джонсон (19-я минута), Вилсон Одоберт (51-я), Мики ван де Вен (64-я) и Жоау Палинья (67-я).
«Шпоры» набрали 8 очков и идут на 7-м месте в турнирной таблице, датская команда с 1 баллом занимает 33-ю строчку.
Следующий матч «Тоттенхэм» проведет в Лиге чемпионов 26 ноября против «ПСЖ», «Копенгаген» сыграет с «Кайратом» в этот же день.
