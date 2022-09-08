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Лига чемпионов

8 сентября, 07:45

Трапп назвал причины поражения «Айнтрахта» от «Спортинга»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Спортинга» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов. Сегодня мы учились на горьком опыте. на мой взгляд, сегодня мы показали неплохую игру и имели несколько моментов. Если бы Коло в начале игры реализовал момент, то это был бы идеальный старт. Когда у тебя так много моментов, а в итоге ты вообще не забиваешь, становится сложно. В Лиге чемпионов игру решают мелкие детали. Результат не совсем отражает то, что было сегодня на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Айнтрахт» встретится с «Марселем», а «Спортинг» сыграет с «Тоттенхэмом». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035647--frankfurt-vs-sporting-cp/
Кевин Трапп
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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