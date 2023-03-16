Трапп: «Сыграв один раз в Лиге чемпионов, хочется возвращаться в этот турнир снова и снова»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Несмотря на поражение, считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы старались, но у них очень хорошая команда. Они заслужили эту путевку в четвертьфинал. Мы создали несколько моментов, хотя стопроцентного шанса не было. Но мы играли смело. Сыграв один раз в Лиге чемпионов, хочется возвращаться в этот турнир снова и снова. Мы заслужили трофей Лиги Европы и наградили себя матчами в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Траппа.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому она вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.