Флик: «Барселона» еще не в полуфинале. Футбол — это сумасшествие. Никогда не знаешь, что произойдет»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (4:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Барселона» еще не прошла [в полуфинал]. Победа с таким количеством голов важна, и особенно с такой игрой. Но я не думаю, что «Барселона» уже прошла в полуфинал, никогда не знаешь, что может произойти. Футбол — это сумасшествие.

«Боруссия» хорошая команда, и мы знаем, что в ответной игре нужно совершить как можно меньше ошибок. Наше трио нападения сегодня было потрясающим. Но была важна и защита. Парни, которые вышли со скамейки запасных были так же эффективны, как и те, кого они заменили», — сказал Флик после игры.

Ответная игра пройдет в Германии 15 апреля. Победитель в этой паре сыграет в полуфинале против «Баварии» или «Интера» (первый матч — 2:1 в пользу «Интера»).