Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 23:22

Тренер «Боруссии» Терзич: «Атлетико» создал новое искусство обороны. Но я уверен, мы сможем добиться успеха»

Telegram Дзен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Первая игра между командами состоится 10 апреля в Мадриде. Начало — в 22.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен итальянец Марко Гуида.

«Я думаю, «Атлетико» создал новое искусство обороны. Они делают это очень хорошо. Мы готовились к этим 180 минутам с «Атлетико» еще с последней игры в бундеслиге. На их стадионе будет непросто любой команде мира. Но я уверен, мы сможем добиться успеха», — цитирует Терзича Mundo Deportivo.

В 1/8 финала ЛЧ дортмундский клуб по сумме двух матчей прошел ПСВ (1:1, 2:0), а команда из Мадрида оказалась сильнее «Интера» (0:1, 2:1 — 3:2 пен.).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
«Реал» — «Манчестер Сити» и «Арсенал» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Реал» — «Манчестер Сити»: Фоден сравнял счет
Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в Лиге чемпионов
«Реал» — «Манчестер Сити»: мадридцы побеждают после первого тайма
«Арсенал» — «Бавария»: видео голов
Гвардиола назвал причину невыхода де Брейне в стартовом составе в матче с «Реалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в Лиге чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: Фоден сравнял счет