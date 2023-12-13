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Лига чемпионов

Сегодня, 04:35

Тренер «Копенгагена» оценил выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Галатасарая» (1:0).

«Мы поверили в себя с того момента, как вступили в этот турнир. Сегодня никто не может сказать, что это всего лишь второе место. Это заслуженное второе место. Мы были второй лучшей командой по итогам шести игр в этой группе. Я очень горжусь игроками. Я горжусь тем, что мы можем подарить всем мальчикам и девочкам Копенгагена еще один потрясающий опыт в начале 2024 года. Клуб заслужил это и... на самом деле, это тяжело. Я не могу подобрать слов.

Если вы можете выйти из группы с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Галатасараем» с тремя очками от «Галатасарая» и четырьмя от «Юнайтед», то у вас также есть шанс двигаться дальше в следующем раунде. Если мы не будем так думать, мы наверняка проиграем", — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Копенгаген
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