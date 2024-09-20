Тренер «Монако» Хюттер заявил, что Головин хорошо сыграл против «Барселоны»

Сегодня, 10:56
Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с «Барселоной» (2:1) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Россиянин вышел на поле в перерыве и не отметился результативными действиями.
«Александр — опытный игрок, который очень хорошо стартовал, как и другие вышедшие на замену — Иленихена, Балогун и Энрике, которые были очень хороши. Для команды важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным!» — сказал Хюттер после игры.
«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» (0) идет на 24-й строчке.