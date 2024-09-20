Тренер «Монако» Хюттер заявил, что Головин хорошо сыграл против «Барселоны»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с «Барселоной» (2:1) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Россиянин вышел на поле в перерыве и не отметился результативными действиями.

«Александр — опытный игрок, который очень хорошо стартовал, как и другие вышедшие на замену — Иленихена, Балогун и Энрике, которые были очень хороши. Для команды важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным!» — сказал Хюттер после игры.