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Сегодня, 10:56

Тренер «Монако» Хюттер заявил, что Головин хорошо сыграл против «Барселоны»

Руслан Минаев
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с «Барселоной» (2:1) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Россиянин вышел на поле в перерыве и не отметился результативными действиями.

«Александр — опытный игрок, который очень хорошо стартовал, как и другие вышедшие на замену — Иленихена, Балогун и Энрике, которые были очень хороши. Для команды важно, чтобы каждый чувствовал себя причастным!» — сказал Хюттер после игры.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Барселоны&raquo; (2:1). «Тренер выпустил Головина, поняв, что пора играть». Во Франции оценили игру россиянина против «Барселоны»

«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. «Барселона» (0) идет на 24-й строчке.

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако

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