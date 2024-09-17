Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:59

Тренер ПСВ Бос назвал любопытным новый формат Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 число участников турнира увеличено до 36, все команды объединены в одну группу. Ранее в групповой стадии Лиги чемпионов участвовали 32 команды, разделенные на 4 группы по 8 клубов.

«Новый формат — очень любопытный, интересно посмотреть, как все будет. Конечно, у меня бабочки в животе, но это чувство всегда было у меня перед матчами Лиги чемпионов. В прошлом сезоне у нас было много ребят, у которых отсутствовал опыт игры в таких турнирах. Теперь он у них есть, но есть и новые игроки, у которых этого опыта нет. Я не боюсь, ведь когда-то им нужно получить этот опыт. У нас отличная команда», — приводит официальный сайт УЕФА слова Боса.

Во вторник, 17 сентября ПСВ сыграет на выезде против «Ювентуса» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19.45 (мск).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСВ
Петер Бос

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
Суд отказал телеведущей Татьяне Лазаревой в снятии статуса иноагента
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
СМИ сообщили о попытке побега главы «ЕРСМ Сибири» при задержании
В Госдепе сообщили о неготовности США объявить о разрешении ВСУ бить вглубь РФ
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Фонсека: «Для победы над «Ливерпулем» «Милану» нужно идеально сыграть в обороне»
Слот о предстоящем матче «Ливерпуля» с «Миланом»: «Мы уважаем соперника, но не боимся его»
Суперлигу все же запустили. И сделал это УЕФА
«Милан» — «Ливерпуль», игры «Реала» и «Ювентуса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Спортинг» — «Лилль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Милан» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя