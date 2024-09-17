Тренер ПСВ Бос назвал любопытным новый формат Лиги чемпионов

Главный тренер ПСВ Петер Бос поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 число участников турнира увеличено до 36, все команды объединены в одну группу. Ранее в групповой стадии Лиги чемпионов участвовали 32 команды, разделенные на 4 группы по 8 клубов.

«Новый формат — очень любопытный, интересно посмотреть, как все будет. Конечно, у меня бабочки в животе, но это чувство всегда было у меня перед матчами Лиги чемпионов. В прошлом сезоне у нас было много ребят, у которых отсутствовал опыт игры в таких турнирах. Теперь он у них есть, но есть и новые игроки, у которых этого опыта нет. Я не боюсь, ведь когда-то им нужно получить этот опыт. У нас отличная команда», — приводит официальный сайт УЕФА слова Боса.

Во вторник, 17 сентября ПСВ сыграет на выезде против «Ювентуса» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 19.45 (мск).