Тренер ПСЖ Гальтье надеется, что «Бенфика» покажет хорошую игру в предстоящем матче

Сегодня, 13:50
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье считает «Бенфику» достойным соперником и ожидает сложной игры с ней в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела пока ни одного поражения и играет очень организовано. Она сильна как в плане индивидуальных игроков, так и командной игры», — цитирует Гальтье пресс-служба сайта УЕФА.
ПСЖ и «Бенфика» сыграют 5 октября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования