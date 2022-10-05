Тренер ПСЖ Гальтье надеется, что «Бенфика» покажет хорошую игру в предстоящем матче

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье считает «Бенфику» достойным соперником и ожидает сложной игры с ней в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Учитывая то, как «Бенфика» начала сезон, ожидаю увидеть крайне боевитую команду. В этом сезоне она не потерпела пока ни одного поражения и играет очень организовано. Она сильна как в плане индивидуальных игроков, так и командной игры», — цитирует Гальтье пресс-служба сайта УЕФА.

ПСЖ и «Бенфика» сыграют 5 октября. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.