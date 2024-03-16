Энрике: «Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов. Мы никогда не делали этого»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я передал свою уверенность игрокам, и я думаю, что мы будем лучше «Барселоны». Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью. Не знаю, найдется ли клуб с большими амбициями, чем мы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Первая игра между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдет 10 апреля в Париже. Ответный матч состоится 16 апреля в столице Каталонии.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».