Силкин — о группе «Реал Сосьедад» в ЛЧ: «Чем лучше соперник, тем почетней будет удачное выступление Захаряна»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» оценил группу «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов, за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

«Чем лучше соперник, тем почетней будет его удачное выступление. От него местные болельщики ждут многого. Сейчас про группу говорить рано. Будет ли он играть — вот в чем главный вопрос. «Интер», конечно, престижный соперник. Итальянские команды стоят особняком. Они в тактическом плане всегда впереди всей планеты. Очень жесткие у них команды, умеют компактно играть. Будет непросто», — сказал Силкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Вместе испанским клубом в группу D попали «Бенфика», «Интер» и «РБ Зальцбург».

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19-20 сентября. Финал Лиги чемпионов-2024 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.