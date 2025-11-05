5 ноября, 13:11
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).
«Я доволен игрой команды. Мы показали, что у нас есть характер, а ребята продемонстрировали желание выиграть матч. Если мы будем играть так и дальше, то выиграем много матчей. Играть против «Спортинга» непросто, у них быстрые и техничные игроки, а также очень хороший тренер, который прекрасно настраивает свою команду», — приводит слова Спаллетти пресс-служба клуба.
Туринцы набрали 3 очка и идут на 23-й строчке в турнирной таблице, команда из Лиссабона занимает 10 место с 7 баллами.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Ювентус» проведет против «Буде-Глимта» 25 ноября, «Спортинг» 26 ноября сыграет с «Брюгге».
