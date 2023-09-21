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Лига чемпионов

Сегодня, 03:57

Тухель: «Победа над «МЮ» была важна для развития и обретения уверенности «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото AFP
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Есть некоторая парадоксальность в том, что второй тайм мы провели лучше первого, но второй мы проиграли, а первый выиграли. Сегодняшний результат был важен для нашего развития и обретения уверенности, но нам по-прежнему есть над чем работать.

В каждой игре мы угрожаем воротам, в каждой создаем моменты, но в началах таймов мы были очень сдержанны. Повезло, что много в этих отрезках не пропустили. Голы в какой-то мере позволили обрести уверенность и вместе с ней подвижность. Мы не на все 100 процентов довольны пока что, но реакция на возникавшие трудности сегодня была очень хороша», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

«Бавария» набрала 3 очка и вышла в лидеры группы A. «Манчестер Юнайтед» — последний (0 очков).

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039178--bayern-vs-man-united/
Томас Тухель
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