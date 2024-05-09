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Тухель — о судействе в концовке матча с «Реалом»: «Это абсолютная катастрофа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель остался недоволен судейством в ответном матче против «Реала» (1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

В концовке матча первый ассистент судьи Томаш Листкевич сигнализировал об офсайде во время атаки «Баварии», а главный арбитр Шимон Марциняк дал свисток. Сразу после свистка защитник мюнхенцев Маттейс де Лигт поразил ворота «Реала».

«Это абсолютная катастрофа. Этот эпизод необходимо было доиграть до конца. Это правило. Ассистент арбитра допустил ошибку, а судья допустил вторую ошибку», — приводит слова Тухеля журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы вылетели из турнира, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Томас Тухель
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