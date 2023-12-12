Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:14

Тухель заявил, что «Баварию» ждет опасная игра против «МЮ»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что играть против «Манчестер Юнайтед» опасно.

«У этого клуба есть собственная аура и уникальный менталитет, благодаря которым их непросто обыграть. На «Олд Траффорд» не бывает легко, это будет для нас очередным вызовом. Это будет большая игра», — цитирует тренера пресс-служба «красных дьяволов».

12 декабря «Манчестер Юнайтед» дома на своем стадионе «Олд Траффорд» примет мюнхенскую «Баварию». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
1
0
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Потушивших Вечный огонь школьников могут депортировать из России вместе с родителями
Сенатор Вэнс назвал бесстыжим фарсом выпрашивание Зеленским денег у США
В СМИ рассказали о прилетевшем в США без билета и документов россиянине
Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «МЮ» — «Бавария», «Боруссия» — «ПСЖ» и другие матчи 6-го тура
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Ширер верит в победу «Ньюкасла» в матче с «Миланом»
Индзаги — о матче с «Реал Сосьедад»: «Нас ждет тяжелое испытание, нам нужно проявить свои сильные стороны»
Выбьет ли «Бавария» «МЮ» из Лиги чемпионов? Следи за главным матчем дня с фрибетом 2000 рублей
Бьелица: «У «Униона» есть шансы победить «Реал», если мы сыграем так же, как с Гладбахом»
Отаменди: «У «Зальцбурга» есть отличные футболисты, но «Бенфике» нужно больше думать о своей игре»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Индзаги — о матче с «Реал Сосьедад»: «Нас ждет тяжелое испытание, нам нужно проявить свои сильные стороны»

Ширер верит в победу «Ньюкасла» в матче с «Миланом»