Тухель заявил, что «Баварию» ждет опасная игра против «МЮ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал, что играть против «Манчестер Юнайтед» опасно.

«У этого клуба есть собственная аура и уникальный менталитет, благодаря которым их непросто обыграть. На «Олд Траффорд» не бывает легко, это будет для нас очередным вызовом. Это будет большая игра», — цитирует тренера пресс-служба «красных дьяволов».

12 декабря «Манчестер Юнайтед» дома на своем стадионе «Олд Траффорд» примет мюнхенскую «Баварию». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.