Тухель ждет эмоционального футбола в матче с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Динамо» привыкло побеждать, это в их менталитете. Они прошли квалификацию, а это всегда непросто. Они заслужили свое место в групповом этапе. Почти уверен, что они намерены показать с нами техничный и эмоциональный футбол. У них есть индивидуальные таланты, так в загребском «Динамо» было всегда, так всегда было в хорватских командах. Впереди у них скорость и дриблинг, хорошие фланги. Они используют статус аутсайдера, чтобы сыграть выше ожиданий, и постараются сделать так, чтобы мы сыграли ниже своих возможностей. Таков их план. Мы должны об этом помнить", — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Матч «Челси» — «Динамо» (Загреб) состоится 6 сентября. Начало встречи — 19.45 мск.