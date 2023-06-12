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Лига чемпионов

Сегодня, 15:42

Турция заработала 200 миллионов долларов на проведении финала Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Манчестер Сити» празднуют победу в финале Лиги чемпионов.
Фото Reuters
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Финал Лиги чемпионов принес Турции 200 миллионов долларов, заявил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.

Игра проходила на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», — цитирует Бююкэкши газета Sozcu.

В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу Родри. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в своей истории стала обладателем главного европейского трофея.

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