Турция заработала 200 миллионов долларов на проведении финала Лиги чемпионов

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Финал Лиги чемпионов принес Турции 200 миллионов долларов, заявил глава турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.
Игра проходила на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.
«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», — цитирует Бююкэкши газета Sozcu.
В решающем матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) благодаря голу Родри. Команда Хосепа Гвардиолы впервые в своей истории стала обладателем главного европейского трофея.