Мотта — о победе над «Манчестер Сити»: «Мы не задираем нос, но продолжим делать все возможное»

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы показали очень хорошую игру против сильной команды, которая демонстрировала исключительные результаты в последние годы. «Ювентус» и наши болельщики должны гордиться этой команды. Мы проиграли только одну игру в Лиге чемпионов, а во всех остальных боролись до конца. Мы не задираем нос, но продолжим делать все возможное, чтобы привести «Юве» туда, где он заслуживает быть», — цитирует пресс-служба УЕФА Мотту.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.