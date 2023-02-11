Участие Мбаппе в первом матче «ПСЖ» против «Баварии» маловероятно

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил шансы нападающего Киллиана Мбаппе сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Килиана Мбаппе в матче с мюнхенской «Баварией» во вторник, по всей вероятности, не будет», — заявил Гальтье Le Parisien.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).