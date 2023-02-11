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Лига чемпионов

Сегодня, 21:58

Участие Мбаппе в первом матче «ПСЖ» против «Баварии» маловероятно

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье оценил шансы нападающего Киллиана Мбаппе сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Килиана Мбаппе в матче с мюнхенской «Баварией» во вторник, по всей вероятности, не будет», — заявил Гальтье Le Parisien.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).

Килиан Мбаппе
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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