Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:03

УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лига чемпионов УЕФА.
Фото AFP
Telegram Дзен

УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов, чтобы побороться с Суперлигой, сообщает Voz Populi.

В следующем сезоне Лига чемпионов должна была стартовать в новом формате — с единой таблице из 36 команд. По информации источника, УЕФА готов отказаться от этой реформы, чтобы сохранить текущую систему розыгрыша. Предполагается, что это поможет побороться с проектом Суперлиги.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Суперлига (футбол)
УЕФА
2
Обсудить
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
Колосков: «Суперлига — это не наша история, российских клубов там не будет»
АПЛ – о Суперлиге: «Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию»
С клубов АПЛ снимут 30 очков и оштрафуют на 29 миллионов евро, если они попытаются вступить в Суперлигу
Глава УЕФА Чеферин — о Суперлиге: «Надеюсь, они как можно скорее начнут свой турнир с двумя клубами»
«МЮ», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья» объявили об отказе от участия в Суперлиге
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ не смогут играть в Суперлиге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Калешин — о премиальных в 2009 году в «Рубине»: «Обыграли мы «Химки» или «Барселону» — без разницы»