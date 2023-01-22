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Сегодня, 16:07

УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за финансовых махинаций

Иван Шитик
Корреспондент
УЕФА может наложить санкции на «Ювентус».
Фото Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский «Ювентус», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб может быть отстранен от еврокубков из-за финансовых махинаций.

В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что черно-белые допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 миллионов. В случае особенно грубых нарушений финансовой отчетности клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет.

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Ювентус
УЕФА
0
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