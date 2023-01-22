УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за финансовых махинаций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский «Ювентус», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб может быть отстранен от еврокубков из-за финансовых махинаций.

В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что черно-белые допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 миллионов. В случае особенно грубых нарушений финансовой отчетности клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет.

Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.