УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков из-за финансовых махинаций

Сегодня, 16:07
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант наложение жестких санкций на туринский «Ювентус», утверждает La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб может быть отстранен от еврокубков из-за финансовых махинаций.
В 2021 году «Юве» был оштрафован на 3,5 миллиона евро за нарушение финансового фэйр-плей. Если в ближайшие три года будет доказано, что черно-белые допустили новые нарушения, то сумма штрафа увеличится до 23 миллионов. В случае особенно грубых нарушений финансовой отчетности клубу может грозить исключение из еврокубков на срок от 1 до 3 лет.
Ранее из-за дела о фиктивном приросте капитала с «Ювентуса» сняли 15 очков в серии А. Туринский клуб подал апелляцию на данное решение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования