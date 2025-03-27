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27 марта, 18:50

УЕФА начал расследование поведения четверых игроков «Реала» после матча с «Атлетико»

Даниил Аршавский
ФК «Реал».
Фото Reuters
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Пресс-служба УЕФА сообщила о начале расследования поведения футболистов «Реала» Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» 0:1, 4:2 пен.).

Игра проходила 12 марта. «Атлетико» одержал победу в основное время (1:0), но уступил в серии пенальти (2:4) и вылетел из турнира.

После игры футболисты Рюдигер, Мбаппе, Себальос и Жуниор праздновали победу перед трибуной болельщиков «Атлетико», что было воспринято клубом как провокация. «Атлетико» направил жалобу в УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Арсеналом». Первый матч состоится 8 апреля в Лондоне и стартует в 22.00 по московскому времени.

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Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
Дани Себальос
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Реал
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