Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:19

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на финале Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
Славко Винчич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

УЕФА объявил состав судейской бригады на финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Реал».

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Его ассистентами в этой встрече будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич (оба — Словения).

Четвертый арбитр — Франсуа Летексье, еще одним резервным ассистентом арбитра будет Сирил Мунье (оба — Франция).

ВАР — словенец Нейц Кайтазович, его ассистентами будут еще один представитель Словении Раде Обренович и итальянец Массимилиано Иррати.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал» состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
УЕФА
1
0
Читайте также
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Игроков назвали «импотентами» и обещали лишить бонусов, Семак стал заложником немотивированных бразильцев. Что происходит в «Зените» после поражения от ЦСКА
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Лига чемпионов: дата матча и кто сыграет в финале-2024
Виртц будет главной трансферной целью «Реала» летом 2025 года
Энрике — о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно, это удар для «ПСЖ»
Луис Энрике жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Лунин может уйти из «Реала», если не попадет в состав на финал Лиги чемпионов
Марсело отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Лига чемпионов: дата матча и кто сыграет в финале-2024