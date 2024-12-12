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Сегодня, 03:24

Гризманн, Олисе, Сака и Бизот претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 11 и 12 декабря состоялись матчи 6-го тура общего этапа.

В голосование включены Букайо Сака (два гола и голевая передача за «Арсенал»), Майкл Олисе (дубль за «Баварию»), Антуан Гризманн (дубль за «Атлетико») и Марко Бизот (4 сейва за «Брест»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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1
Антуан Гризманн
Букайо Сака
Майкл Олисе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Бавария
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