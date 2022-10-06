Холанн не попал в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли матчи 3-го тура группового турнира.

На почетное звание претендуют Андре Силва («Лейпциг»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Джуд Беллингем («Боруссия»).

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, забивший 2 гола за 45 минут игры в матче с «Копенгагеном» (5:0), не попал в число номинантов.

На этой неделе ««Ювентус» выиграл у «Маккаби» (3:1), «Лейпциг» переиграл «Селтик» (3:1), «Боруссия» на выезде обыграла «Севилью» (4:1), а «Наполи» разгромил «Аякс» (6:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.