Де Брейне, Леау, Мартинес и Вальверде претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. На почетное звание претендуют Федерико Вальверде («Реал»), Рафаэл Леау («Милан»), Кевин де Брейне («Манчестере Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»). На этой неделе состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» переиграл «Челси» (2:0), «Милан» сыграл вничью с «Наполи» (1:1), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а «Бенфика вырвала ничью у «Интера» (3:3). Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.