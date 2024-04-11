Гризманн, Эдегор, Фоден и Рафинья претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 9 и 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала.

На почетное звание претендуют Антуан Гризманн («Атлетико»), Рафинья («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Мартин Эдегор («Арсенал»).

На этой неделе «Атлетико» переиграл дортмундскую «Боруссию» (2:1), «Барселона» обыграла «ПСЖ» (3:2), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» (3:3), а «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.