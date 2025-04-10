Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 апреля, 01:01

Кварацхелия, Бастони и Райс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
Telegram Дзен

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 8 и 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала.

Во вторник «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0), «Интер» выиграл у «Баварии» (2:1), а в среду — «Барселона» крупно победила «Боруссию» (4:0), «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (3:1).

В голосование включены Деклан Райс («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ») и Роберт Левандовски («Барселона»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Деклан Райс
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Лига чемпионов, плей-офф: стыковые матчи и сетка, соперники и пары
«Барселона» — «Интер»: дата и время начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов
«Арсенал» — «ПСЖ»: дата и время начала матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Семин — о Лиге чемпионов: «Не чувствую повышения зрелищности»
Семин назвал выдающимися противостояния в полуфинале Лиги чемпионов
В чем секрет успехов «Интера». В Лиге чемпионов команда Индзаги снова наводит на соперников ужас
Винисиус: «Реал» всегда возвращается!»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя