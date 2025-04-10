Кварацхелия, Бастони и Райс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 8 и 9 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала.

Во вторник «Арсенал» разгромил «Реал» (3:0), «Интер» выиграл у «Баварии» (2:1), а в среду — «Барселона» крупно победила «Боруссию» (4:0), «ПСЖ» переиграл «Астон Виллу» (3:1).

В голосование включены Деклан Райс («Арсенал»), Алессандро Бастони («Интер»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ») и Роберт Левандовски («Барселона»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.