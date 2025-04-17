Дембеле, Райс, Мартинес и Гирасси претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 15 и 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала.

Во вторник «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» (2:3), но прошел в полуфинал, дортмундская «Боруссия» переиграла «Барселону» (3:1) и вылетела из турнира, а в среду «Арсенал» во второй раз выиграл у «Реала» (2:1), «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

В голосование включены Деклан Райс («Арсенал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Усман Дембеле («ПСЖ») и Серу Гирасси («Боруссия Д»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Интером», «Арсенал» встретится с «ПСЖ».