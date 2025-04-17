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17 апреля, 01:54

Дембеле, Райс, Мартинес и Гирасси претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов.
Фото AFP
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Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. 15 и 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала.

Во вторник «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» (2:3), но прошел в полуфинал, дортмундская «Боруссия» переиграла «Барселону» (3:1) и вылетела из турнира, а в среду «Арсенал» во второй раз выиграл у «Реала» (2:1), «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2).

В голосование включены Деклан Райс («Арсенал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Усман Дембеле («ПСЖ») и Серу Гирасси («Боруссия Д»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Интером», «Арсенал» встретится с «ПСЖ».

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэл Мартинелли (в&nbsp;черном) забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;.Совершенный «Арсенал». Команда Артеты лишила «Реал» короны
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Деклан Райс
Усман Дембеле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Лаутаро Мартинес
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