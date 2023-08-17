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Лига чемпионов

Сегодня, 17:39

УЕФА объявил трех номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Стали известны три претендента на приз лучшему тренеру сезона, вручаемому УЕФА.

В этом году на награду претендуют Хосеп Гвардиола («Ман Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).

Номинантов выбирали тренеры клубов, которые выступал в еврокубках в сезоне-2022/23, тренеры сборных-участников УЕФА и журналисты.

Победителей объявят 31 августа во время жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

В среду, 16 августа, «Ман Сити» под руководством Гвардиолы победил «Севилью» (1:1, пен. 5:4) в матче за Суперкубок УЕФА. Каталонский тренер стал обладателем трофея в рекордный 4-й раз, догнав Карло Анчелотти.

17 августа УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Хосеп Гвардиола
Лучано Спаллетти
Симоне Индзаги
УЕФА
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