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Сегодня, 17:05

УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2024/25

Алина Савинова
Новый мяч для матчей Лиги чемпионов-2024/25.
Фото Официальный сайт УЕФА
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УЕФА на своем официальном сайте представил новый мяч, который будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в новом сезоне.

Отмечается, что мячи, представленные компанией Adidas, по своему дизайну вернулись к классическому виду, но с обновленной технологией. Они снова будут иметь звезды от кончика к кончику вместо смещенного рисунка, который использовался с 2019 года.

Мяч оснащен рядом технологий, позволяющих улучшить точность ударов.

В Лиге чемпионов сезона-2024/25 в основной сетке впервые сыграют 36 команд (вместо 32-х с разделением на восемь групп). Основной раунд турнира стартует 17 сентября.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
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