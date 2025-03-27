УЕФА проинформировал израильские клубы о необходимости определиться с нейтральными стадионами для матчей в еврокубках

УЕФА проинформировал израильские клубы о необходимости определиться со стадионами вне территории Израиля для проведения домашних еврокубковых матчей, сообщает one.co.il.

После начала военных действий в регионе в октябре 2023 года израильские клубы и сборные не могут принимать матчи международного уровня на территории страны.

22 и 25 марта сборная Израиля провела два матча отборочного турнира ЧМ-2026: против Эстонии (2:1) и Норвегии (2:4) на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия).

(Эли Швидлер)