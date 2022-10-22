УЕФА выплатил российской стороне компенсации за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге

Генеральный директор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил «СЭ» о получении компенсации расходов от УЕФА.

«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге. С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», — сказал Сорокин «СЭ».

25 февраля УЕФА официально назначил новым местом проведения финального матча «Стад де Франс» во Франции — домашний стадион «ПСЖ». Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена».