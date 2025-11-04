Турнир UFC on ESPN 73 состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 8 на 9 ноября. Начало — в 0.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск. Возглавит вечер ММА бой в полусреднем весе между бразильцем Габриэлем Бонфимом и Рэнди Брауном из Ямайки.

Кард UFC on ESPN 73

Габриэль Бонфим — Рэнди Браун;

Мэтт Шнелл — Джозеф Моралес;

Крис Падилья — Исмаэль Бонфим;

Рики Саймон — Раони Барселос;

Муслим Салихов — Урош Медич;

Кристиан Лерой Данкан — Марко Тулио;

Хайдер Эмил — Джамалл Эммерс;

Адриан Янез — Кристиан Киньонес;

Джош Хокит — Макс Гименис;

Майра Буэно Силва — Жаклин Кавальканти;

Майлз Джонс — Даниэль Маркос;

Тиша Пеннингтон — Дениз Гомес;

Джексон Маквей — Роберт Валентин.

Где смотреть UFC on ESPN 73

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).