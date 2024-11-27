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27 ноября, 23:40

Украинский вратарь «Бенфики» Трубин не пожал руку Головину перед матчем Лиги чемпионов

Алина Савинова
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин не стал пожимать руку выступающему за «Монако» россиянину Александру Головину перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра проходит на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Во время традиционного приветствия украинский игрок проигнорировал Головина.

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался от рукопожатия с полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Фото Скриншот трансляции
Александр Головин.
Фото Скриншот трансляции

28-летний Головин отметился результативной передачей на 13-й минуте матча с «Бенфикой». Он ассистировал Элиссу Бен Сегиру, который открыл счет встречи.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В России полузащитник играл за московский ЦСКА.

23-летний Трубин защищает цвета «Бенфики» с лета 2023-го. В португальскую команду он перешел из донецкого «Шахтера».

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Монако

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