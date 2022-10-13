Ульрайх: «Бавария» отлично провела первый тайм против «Виктории», он был безупречен»

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал победу над «Викторией» (4:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы отлично провели первый тайм, он был безупречен. Во втором тайме мы сделали недостаточно и пропустили ненужные голы. Конечно, мы хотели сыграть на ноль. Это то, над чем мы должны работать», — цитирует пресс-служба УЕФА Ульриха.

«Бавария» с 12-ю очками занимает первое место в группе С и уже гарантировала себе выход в плей-офф. «Виктория» пока не набрала ни одного очка.