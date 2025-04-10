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10 апреля, 02:55

Эмери: «Астон Вила» сражалась фантастически и была близка к хорошему результату»

Евгений Козинов
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото Reuters
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Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Третий гол мало что меняет. При счете 1:2 все равно было ясно, что в ответном матче нужно побеждать. Мы все еще здесь. Я очень горжусь игроками. «Астон Вилла» добилась большого прогресса, требования к нам возросли, мы играем здесь против «ПСЖ». Команда сражалась фантастически и была близка к хорошему результату», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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