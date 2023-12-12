«Унион» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов 12 декабря

«Унион» встретится с «Реалом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 12 декабря. Матч пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. За ключевыми событиями встречи «Унион» — «Реал» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

В группе С немецкий клуб набрал 2 очка и занимает последнее место. Испанцы с 15 баллами возглавляют квартет.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры