Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:29

Уокер: «Я очень редко теряю дар речи, но моя мечта только что сбылась»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Я очень редко теряю дар речи, но моя мечта только что сбылась. Я всегда разочарован, когда не играю, но мне 33 года, и я подаю пример другим ребятам. Я произнес речь перед тем, как они ушли. Я был эмоционален и верен своему слову. Этот клуб так много значит для меня. Мои соболезнования «Интеру», но должен же быть проигравший», — приводит слова Уокера BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Кайл Уокер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Гвардиола о повторении требла Фергюсона: «Для меня это честь. Я получил сообщение от него и был тронут»
Хабиб отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
«Реалу» не стоит расслабляться, мы в 13 титулах от него». Гвардиола и «Ман Сити» вошли в историю
Лаутаро Мартинес о поражении в финале Лиги чемпионов: «Интер» заслужил большего»
Онана: «У «Интера» были очень хорошие шансы, но нам не повезло»
Гюндоган: «Для меня это особенная победа именно здесь, в Стамбуле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов