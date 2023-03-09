Упамекано: «Не считаю, что «Пари Сен-Жермен» доставил нам трудности»

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не считаю, что «Пари Сен-Жермен» доставил нам трудности. Мы знали, что тяжело будет обеим командам. Я постоянно противодействовал на поле Килиану Мбаппе и пытался справиться с ним — это было тяжело. Мы знали, что нам необходимо перекрывать свободные пространства. Сегодня успех принесли командные усилия. Тренер предупреждал, что нам надо быть к этому готовыми, и мы были готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Упамекано.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.