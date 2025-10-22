Дембеле: «Буду делать все возможное, чтобы приносить «ПСЖ» победы»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу над «Байером» (7:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Очень хорошая игра. Позади три матча и три победы, и мы наверху таблицы. Знаем, что впереди другие сложные матчи, но продолжим сражаться, чтобы попасть в топ-8. «ПСЖ» очень хорошо начал турнир. Особенно если вспоминать, как тяжелым выдался старт в прошлом сезоне. Мы занимаем хорошую позицию и надеемся продолжать в том же духе.

Я очень, очень рад сотому матчу за «ПСЖ». Хочу еще больше. Буду делать все возможное, чтобы приносить «ПСЖ» победы», — цитирует официальный сайт УЕФА Дембеле.

«ПСЖ» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов. «Байер» идет на 27-й строчке — 2 очка.