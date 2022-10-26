В Испании не считают трагедией невыход «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов

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Испанский журналист Marca Пако Муньоз в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.
«Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов после группового этапе не трагедия. Каталонский клуб будет играть в лиге Европы и постарается выиграть турнир», — сказал Муньоз «СЭ».
В среду, 26 октября «Интер» обыграл пльзеньскую «Викторию» (4:0) и лишил каталонцев шансов на то, чтобы подняться выше третьего места в группе C. «Барселона» отстает от «Интера» на 6 очков.
В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».
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