В Италии Головина оценили так же, как Винисиуса

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport, выставляющее оценки всем футболистам, принимающим участие в матчах Лиги чемпионов, высоко оценило игру хавбека «Монако» Александра Головина во встрече 3-го тура с «Црвеной Звездой» (5:1).

Россиянин провел на поле второй тайм, был активен, пробил в штангу и не реализовал еще один опасный момент. Издание La Gazzetta dello Sport поставило Головину 8,0 — как и его партнеру по команде, форварду сборной Швейцарии Эмболо, который забил один из голов монегасков. Выше балл только у японца Минамино, сделавшего дубль, — 8,5.

Такую же оценку, как и Головин, получил главный претендент на «Золотой мяч» — 2024, нападающий «Реала» Винисиус, сделавший хет-трик в ворота против «Боруссии» из Дортмунда (5:2).