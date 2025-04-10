Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

10 апреля, 16:08

В Италии Кварацхелию признали лучшим в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

9 апреля «ПСЖ» обыграл дома «Астон Виллу» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия провел на поле 93 минуты и отметился голом. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов был в заявке на матч, а ворота защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Ведущее спортивное издание Италии признало Кварацхелию лучшим игроком матча. La Gazzetta dello Sport поставила Хвиче высокую оценку 8,0 с таким комментарием: «Его гол был прекрасен. Он стал настоящей жемчужиной в матче, который Квара провел очень ярко. В этом поединке все увидели настоящего Кварацхелию».

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил 6,0. Экс-тренер «Спартак» Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», получил от La Gazzetta dello Sport скромный балл 5,0.
Ответный матч пройдет в Англии 15 апреля.

Хвича Кварацхелия
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В ЮАР футболист умер во время матча
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя