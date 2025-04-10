В Италии Кварацхелию признали лучшим в матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

9 апреля «ПСЖ» обыграл дома «Астон Виллу» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Грузинский полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия провел на поле 93 минуты и отметился голом. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов был в заявке на матч, а ворота защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Ведущее спортивное издание Италии признало Кварацхелию лучшим игроком матча. La Gazzetta dello Sport поставила Хвиче высокую оценку 8,0 с таким комментарием: «Его гол был прекрасен. Он стал настоящей жемчужиной в матче, который Квара провел очень ярко. В этом поединке все увидели настоящего Кварацхелию».

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма получил 6,0. Экс-тренер «Спартак» Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», получил от La Gazzetta dello Sport скромный балл 5,0.

Ответный матч пройдет в Англии 15 апреля.